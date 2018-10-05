Нигматулин: В Послании нашли отражение все ключевые вопросы, волнующие казахстанцев

Послание содержит мощный экономический блок - председатель.

Председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин считает, что Послание Президента страны Нурсултана Назарбаева является логичным продолжением курса, который глава государства проводит с первых лет Независимости, нацеленного, прежде всего, на рост благосостояния населения, передает пресс-служба Мажилиса.

- По сути, Глава государства представил стране, народу всеобъемлющую программу действий в экономике, социальной сфере, региональном развитии на десятилетия вперёд. По масштабу поставленных целей, по заданным темпам изменений этот стратегический документ не имеет прецедентов, - подчеркнул Нурлан Нигматулин.

По словам Спикера Мажилиса, в документе нашли отражение практически все ключевые вопросы жизни казахстанского общества, которые волнуют граждан. Вопросы семьи и молодежи, жилья и зарплат, местных дорог и ЖКХ, сельского хозяйства и малого бизнеса, развития социальной сферы и модернизации правоохранительной системы – всё это принципиально важно для каждого человека.

При этом Председатель Мажилиса подчеркнул, что стержнем Послания стала социальная тематика.

- Можно сказать, что нынешнее Послание представляет собой глобальную стратегию повышения качества жизни казахстанцев. Причём, Президент не просто поставил цели, он озвучил конкретные задачи и определил пути их реализации. Президент Казахстана подчеркнул, что государство выполняет все взятые социальные обязательства, обеспечивает повышение заработной платы и социальных выплат, принимает меры по решению жилищной проблемы, - считает Нурлан Нигматулин.

Наряду с уникальными социальными новациями, Послание содержит мощный экономический блок, где чёткий акцент сделан на повышении конкурентоспособности, поддержании устойчивых темпов роста.

- Примечательно, что этот масштабный исторический документ предложен именно сейчас, в условиях непростой экономической и геополитической ситуации в мире. И в этом очередной раз проявилась дальновидность Главы государства, его историческая смелость, которая состоит в том, чтобы использовать объективные вызовы и риски для консолидации народа и вывода страны на новый уровень развития, - сказал Нурлан Нигматулин.

Как отметил Председатель Мажилиса, определённые Президентом страны стратегические направления станут приоритетами в работе депутатского корпуса и руководством к действию в законотворческой деятельности.

- Сейчас на рассмотрении Мажилиса находится проект бюджета на предстоящее трёхлетие. И в работе над ним депутаты будут исходить из приоритетов Послания Главы государства, - сказал Нурлан Нигматулин.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!