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Аграрии Акмолинской области с воодушевлением восприняли Послание Президента

Развитие агропромышленного комплекса неотъемлемо связано с развитием сельской местности в целом.

Фото : Хабар 245 октября 2018, 18:39

Каждое новое Послание Нурсултана Абишевича Назарбаева народу Казахстана вносит коррективы, дополнения, обозначает новые возможности развития Казахстана в мировом пространстве.

Я, как работающий в сфере сельского хозяйства с воодушевлением воспринял тот факт, что Президент уделил большое внимание в своем Послании научному подходу в развитии агропромышленного комплекса. Согласен, что в отрасль нужно приводить новые технологии и делать качественный скачок вперед.

Вхождение в тридцатку наиболее развитых государств, для меня видится через модернизацию всего агропромышленного сектора на уровне мировых тенденций. Работая в сельском хозяйстве мы, стремимся достигать определенных успехов, изучая передовые технологии, приобретая новую сельскохозяйственную технику. Мы понимаем, что сегодня просто выращивать пшеницу и получать высокие урожаи уже недостаточно. Необходим полный цикл производства разнообразной сельскохозяйственной продукции, как растениеводства, так и животноводства. Рыночная экономика заставляет нас по-новому планировать свою деятельность. Изменение структуры посевных площадей, выращивание востребованных на международном рынке культур, производство качественных семян, - все это мы делаем после тщательного изучения мирового опыта и мониторинга рынка.

Внедрение цифровых технологий, беспилотной техники, транспортно-логистической инфраструктуры поможет сельскохозяйственным товаропроизводителям быть конкурентоспособными не только в евразийском пространстве, но и на мировом рынке.

Рост производительности труда, переработка сырья, выход на мировые рынки с высококачественной готовой продукцией, - это именно то, над чем сейчас мы работаем, и то на что нацеливает нас Глава государства.

Инициативу Президента страны об оказании приоритетного внимания развитию аграрной науки полностью поддерживаем. Развитие агропромышленного комплекса неотъемлемо связано с развитием сельской местности в целом.

Сегодня определены новые вершины, которые нам нужно покорить. Я, как и мои коллеги - аграрии, обязуюсь выполнить поставленные перед нами задачи.

И, следуя тем курсом проложенным Нурсултаном Абишевичем, уверен, что мы достигнем этой цели и оправдаем возложенные на нас обязанности.

Хотелось бы поблагодарить Президента за оказанную поддержку и заботу в нелегком труде в сфере агропромышленного комплекса и сельского хозяйства в целом!

Гертнер Виктор Фридрихович – директор ТОО «Белагаш», Жаксынский район, Акмолинская область


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