Нурсултан Назарбаев в своем обращении к казахстанцам отметил достижения СКО в сфере АПК

Глава страны в своем обращении отметил, о необходимости реализовать весь потенциал агропромышленного комплекса.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев озвучил новый стратегический документ, который посвящен актуальным вопросам социально-экономического развития страны и задачам по дальнейшему повышению благосостояния казахстанцев. Во время обращения, Глава Государства отметил достижения Северо-Казахстанской области в сфере АПК, сообщает Zakon.kz.

Глава страны в своем обращении отметил, о необходимости реализовать весь потенциал агропромышленного комплекса, основная задача которого - увеличение производительности труда. На примерах ведущих агропредприятий страны, в том числе и Северо-Казахстанской области Президент Казахстана подчеркнул, что "везде и все можно сделать".

"Атамекен - Агро" при совершенствовании технологий, автоматизации производства позволили за 5 лет увеличить урожайность не менее в 2,7 раза. В этом году у нас если урожайность 13% то так посчитать это получается 32 центнера с гектара?! Да мы никогда в жизни таких показателей не достигали! И это Северный Казахстан! Хозяйство "Зенченко" все выращивает и картошку, и лук, и чеснок, помидоры, ягоды и арбузы!",- подчеркнул Нурсултан Назарбаев.

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