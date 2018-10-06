Биртанов: Качество медицинских услуг должно соответствовать мировым стандартам

Обеспечение объектов здравоохранения необходимыми медицинским оборудованием и, главное, профессиональными кадрами играет главную роль в выполнении наших задач, заявил глава Минздрава РК.

В Атырау проходит двухдневная межрегиональная конференция «Повышение качества и доступности медицинской помощи». В ходе конференции были обсуждены вопросы, поставленные перед системой здравоохранения в Послании Президента страны. Министр здравоохранения РК Елжан Биртанов посетил ряд объектов здравоохранения Атырауской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Министр ознакомился с деятельностью центральной районной больницы села Махамбет, Атырауского областного противотуберкулезного диспансера, областной больницы, а также посетил онкологический диспансер. Глава Минздрава поручил обеспечить региональные медучреждения необходимым количеством специалистов и уделить внимание материально-технической базе, в частности, укомплектованию больниц и диспансеров современным медицинским оборудованием.

«Одна из целей визита - ознакомление с работой и обеспеченностью медицинских учреждений области. В том числе разъяснение тех преобразований, которые намечены в системе здравоохранения. Все медучреждения и оказываемые ими услуги должны быть приведены в соответствие стандартам. Обеспечение объектов здравоохранения необходимыми медицинским оборудованием и, главное, профессиональными кадрами играет главную роль в выполнении наших задач. Местные исполнительные органы готовы оказывать всяческую поддержку по исполнению и созданию необходимых условий. Надеюсь, что это даст положительный эффект», - заявил Елжан Биртанов.

4-5 октября в Атырау проходит двухдневная межрегиональная конференция «Повышение качества и доступности медицинской помощи». В ходе конференции были обсуждены вопросы, поставленные перед системой здравоохранения в Послании Президента страны. В частности, это интеграция системы здравоохранения вокруг нужд пациента, приведение стандартов в соответствие с рекомендациями Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). В ее рамках планируется достижение таких показателей, как снижение барьеров для развития частной медицины, дерегулирование и передача госфункций в независимую профессиональную среду, регулирование цен на лекарственные средства и медицинские изделия.

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