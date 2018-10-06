Как изменится образование в Казахстане после Послания Назарбаева

Новый вице-министр МОН РК Эльмира Суханбердиева прокомментировала Послание.

Вице-министр образования и науки РК Эльмира Суханбердиева прокомментировала Послание Президента Казахстана, передает Zakon.kz.

«Глава государства обратился к народу с ежегодным Посланием, оно касается актуальных вопросов социально-экономического развития страны, задач по дальнейшему повышению благосостояния населения. Очень большое внимание президент уделил дальнейшему развитию образования, заявил о необходимости принятия в следующем году Закона «О статусе педагога» - для педагогического сообщества это было очень важно услышать, и особенно это приятно в преддверии предстоящего профессионального праздника Дня Учителя», - подчеркнула Суханбердиева.

Вице министр напомнила, что президент сказал о завершающем этапе в реформах школьного образования. Исполняя его поручения, в 2016-2017 годах в МОН РК провели внедрение обновления содержания образования в школьной системе.

«Теперь очень важно довести все реформы до успешного конца, внимательно смотреть, как идет обновление в сельских и городских школах, изучать результаты, осуществлять системный мониторинг и всесторонние исследования. Понадобится порядка 10 лет, чтобы сделать выводы о результатах внедрения реформ в школьном образовании, внести при необходимости поправки, довести всю начатую и проведенную работу до необходимого уровня», - пояснила вице-министр.

Как отметил Глава государства, в сфере среднего образования основные подходы определены – на нынешнем этапе нужно сконцентрироваться на их исполнении. Такая же работа предстоит и в сфере профессионально-технического, высшего образования. Важным моментом реформирования стало обретение самостоятельности вузов, введение академической свободы, говорит чиновник.

Теперь важно посмотреть результаты нововведений с учетом самых главных факторов – конкурентоспособности на международном рынке труда, занятости, трудоустройства выпускников, качества образования и научных исследований.

«Особое внимание было уделено повышению качества дошкольного образования. Глава государства подчеркнул необходимость пересмотрения квалификационных требований, методов обучения, системы оплаты труда. В этой связи мы будем акцентировать усилия на введение единой образовательной программы для предшколы (0 классов) – чтобы дети могли равными, в условиях одинаковой подготовленности, прийти в 1 классы», - рассказала вице-министр.

Резюмируя, Эльмира Суханбердиева сообщила: то, что намечалось по обновлению содержания образования, осуществлено, больше нововведений не предстоит. «Теперь важно ждать результатов, а они, мы надеемся, будут во благо нового уровня образования и внесут лепту в формирование высокоинтеллектуального будущего Казахстана!»

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