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Лесоруб чуть не убил велосипедиста в Лондоне

Дерево свалилось в нескольких сантиметрах.

Фото : Rai776 октября 2018, 17:48

Велосипедист чуть не расстался с жизнью на юге Лондона, когда мертвое дерево упало на проезжую часть менее чем в метре позади него, сообщает РЕН ТВ.

Как видно на снимках, опубликованных газетой The Sun, городские службы занимались спилом старого дерева на улице Аделаид роуд: они выставили ограждение и перетянули ствол тросом, чтобы тот не упал. Последняя мера не сработала: несмотря на старания служб, дерево свалилось на дорогу, чуть не придавив проезжавшего по ней велосипедиста.

На последних снимках видно, что мужчина оборачивается, видимо, еще не осознавая, как близко была опасность.


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