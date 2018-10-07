Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Футзальный «Кайрат» вышел в элитный раунд Лиги чемпионов

Чемпионы Казахстана без особых проблем разобрались с соперником из Беларуси - 6:0

Фото : из открытых источников7 октября 2018, 06:13

Алматинский футбольный клуб «Кайрат» одержал разгромную победу в заключительном матче основного раунда Лиги чемпионов и занял уверенное первое место в своей группе, передает СИА «SPORTINFORM».

Ранее алматинцы переиграли «Феникс» (7:3) и «Спортинг» (2:1).

Матч против белорусской «Лиды» казахстанская команда вынуждена была проводить без своего главного тренера Пауло Рикардо Кака, который был удален по ходу прошлой встречи. Тем не менее, чемпионы Казахстана без особых проблем разобрались с соперником из Беларуси - 6:0 и с первого места вышли в элитный раунд турнира, который пройдет 13-18 ноября.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Реклама Правила использования материалов Контакты