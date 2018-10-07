Бой Конор-Хабиб взорвал соцсети
Хабиб Нурмагомедов одолел ирландца удушающим приемом, а после боя полез в драку за октагоном.
Фото : соцсети7 октября 2018, 12:04
Интернет-пользователи находятся под впечатлением от яркого боя между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и ирландцем Конором Макгрегором. Социальные сети заполонили шутки, мемы и серьезные посты от болельщиков, сообщает Zakon.kz.
На волне недавнего скандала между дагестанским бойцом и музыкальными исполнителями России некоторые шутки выглядят так:
Походу Хабиб увидел Тимати и Крида в зале— СВЕТОЧ (@AnatoByshovets) 7 октября 2018 г.
Есть и более серьезные отзывы:
Большинство же интернет-пользователей "отрывается" как может:
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