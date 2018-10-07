Бой Конор-Хабиб взорвал соцсети

Хабиб Нурмагомедов одолел ирландца удушающим приемом, а после боя полез в драку за октагоном.

Интернет-пользователи находятся под впечатлением от яркого боя между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и ирландцем Конором Макгрегором. Социальные сети заполонили шутки, мемы и серьезные посты от болельщиков, сообщает Zakon.kz.

На волне недавнего скандала между дагестанским бойцом и музыкальными исполнителями России некоторые шутки выглядят так:

Походу Хабиб увидел Тимати и Крида в зале — СВЕТОЧ (@AnatoByshovets) 7 октября 2018 г.

Есть и более серьезные отзывы:

Большинство же интернет-пользователей "отрывается" как может:

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