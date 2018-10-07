Это напомнило мне драку после казахского тоя - "Найман" о поединке Хабиба и Конора
Больше всего мне понравилась драка после боя! - Найман.
Фото : Vesti.kz7 октября 2018, 17:49
Казахстанский боец ММА Куат "Найман" Хамитов высказал свое мнение о бое Нурмагомедов-Макгрегор, сообщает Zakon.kz.
Спасибо бойцам за такое шоу, оба настоящие воины, - пишет Куат Хамитов в Instagram.
Больше всего мне понравилась драка после боя. Это напомнило мне драку после Казахского тоя. Однозначно этот турнир войдёт в историю! Я тоже хочу в UFC.
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