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Это напомнило мне драку после казахского тоя - "Найман" о поединке Хабиба и Конора

Больше всего мне понравилась драка после боя! - Найман.

Фото : Vesti.kz7 октября 2018, 17:49

Казахстанский боец ММА Куат "Найман" Хамитов высказал свое мнение о бое Нурмагомедов-Макгрегор, сообщает Zakon.kz.

Спасибо бойцам за такое шоу, оба настоящие воины, - пишет Куат Хамитов в Instagram.

Больше всего мне понравилась драка после боя. Это напомнило мне драку после Казахского тоя. Однозначно этот турнир войдёт в историю! Я тоже хочу в UFC.

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