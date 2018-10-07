Сельский аким из Мангистауской области подозревается в хищениях

Наказание предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.

Аким села Кызылсай в Мангистау обвиняется в хищении денежных средств, сообщает Zakon.kz со ссылкой на ЛАДА.kz.

Глава села Бакытжан Изджанов, как отметили в ведомстве, подозревается в хищении денежных средств. 1 октября он был задержан и водворен в ИВС.

- В связи с дополнительным сбором доказательств по уголовному делу он был освобожден. Досудебное расследование продолжается, - сообщили в ведомстве.

Иная информация не разглашается.

Статья 189 часть 2 пункт 3 УК РК - Хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом, либо должностным лицом, либо лицом, занимающим ответственную государственную должность, если они сопряжены с использованием им своего служебного положения.

Наказание предусматривает лишение свободы на срок от пяти до 10 лет с конфискацией имущества, а в случаях, предусмотренных пунктом 2, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

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