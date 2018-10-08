Полиция Алматы изучает паблик в Instagram, который связан с гонщиком по встречке

Ко всем нарушителям будут приняты меры в соответствии с законодательством.

Instagram Назара Роллана и связанный с ним паблик nelegal.kaz не остались без внимания полиции Алматы, передает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе ДВД Алматы, в instagram nelegal.kaz опубликованы видео не только с нарушениями ПДД, совершенными этим молодым человеком, но и другими. Ко всем будут приняты меры в соответствии с законодательством.

"Управление административной полиции совместно с местной полицией промониторили паблик. Их заинтересовало 85 видео и 89 фото, по каждому предметно будут разбираться и привлекать", - сказала официальный представитель ДВД Алматы Салтанат Азирбек.

Что касается самого Назара Роллана, всего было составлено 5 протоколов, по одному материалы направлены в суд на лишение прав, по остальным предусмотрены штрафы.

Прав его должны лишить за езде по встречной полосе на пр.Аль-Фараби в Алматы. После того, как он выложил видео с нарушением в Instagram, полиция нашла парня и привлекла к ответственности. На видео с извинениями молодой человек пообещал больше такого не повторять. Однако позже признался, что ему все это было шутки ради, и он не раскаивается. Впоследствии СМИ сообщили о том, что Назар Роллан является внуком известного в стране писателя. Но тот опроверг эту информацию. Молодой человек продолжает выкладывать на своей странице провоцирующие фото и видео.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!