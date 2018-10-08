Акимат Алматы по ошибке внес компанию в список застройщиков без разрешительных документов

Оказалось, что одна из компаний списке не попадает под закон "О долевом участии в жилищном строительстве".

29 сентября Управлением архитектуры и градостроительства города Алматы был опубликован на официальном сайте и распространен в СМИ список строящихся объектов, которые не имеют разрешения на привлечение средств дольщиков. Однако, при публикации списка с рисками для потенциальных покупателей жилья, в него ошибочно включен жилой комплекс "Mountin Drive", сообщает Zakon.kz.

В соответствии с Законом РК "О долевом участии в жилищном строительстве" действие данного закона не распространяется на малоэтажное строительство. При малоэтажном строительстве получение разрешения на привлечение средств дольщиков не требуется. Приносим свои извинения компании ТОО "Маунтин Драйв Баганашил" за некорректную информацию.

Также в акимате представили обновленный список компаний без разрешительных документов:

1. ЖК "Alatau Golf Residences"

2. ЖК "Braun"

3. ЖК "Terra"

4. ЖК "Moskva"

5. ЖК "Акниет"

6. ЖК "Vostochka"

7. ЖК "Айсулу"

8. ЖК "Весновка"

9. ЖК "МБ 52"

10. ЖК "Уш Сункар"

11. ЖК "Central Avenue"

12. ЖК "Гульдер"

13. ЖК "Атамекен"

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