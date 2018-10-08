В Акмолинской области прошел актив по обсуждению Послания Главы государства

Малик Мурзалин подчеркнул, что нынешнее Послание Главы государства нацелено на дальнейшее повышение уровня жизни.

8 октября актив Акмолинской области собрал для совместного обсуждения Послания Президента «Рост благосостояния казахстанцев: повышение доходов и качества жизни», а, главное, для определения дальнейших основных направлений и задач, вытекающих из этого программного документа. Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима области.

Открывая работу актива, аким области Малик Мурзалин подчеркнул, что нынешнее Послание Главы государства нацелено на дальнейшее повышение уровня жизни. Это забота о каждом гражданине страны - каждом казахстанце.

На мероприятии предметом обсуждения стали вопросы экспортоориентированной индустриализации, развития инновационных и сервисных секторов, использования потенциала агропромышленного комплекса.

С учетом социальной ориентированности Послания Президента страны большой пласт работы предстоит в развитии человеческого капитала – сфер образования, здравоохранения и доступности объектов массового спорта.

С докладами выступили руководитель сельскохозяйственного кооператива «Региональный зерновой холдинг» Е. Ташенов, директор специализированной школы для одаренных детей г.Кокшетау Д.Искакова, директор ТОО «Ақмола-Тіршілік» Ж. Ергалиев, директор Акмолинского филиала Национального Банка Республики Казахстан Чеусов В., акима Зерендинского района Мустафин М.

Выступающие были едины во мнении, что поставленные Главой государства задачи – это не только целая система, затрагивающая практически все сферы и отрасли, но и надежный мост в формировании новой модели экономического роста Казахстана.

- Уверен, что все акмолинцы приложат все свои силы, знания и умения для успешного решения задач, поставленных Президентом страны в Послании народу Казахстана, - завершая встречу, подчеркнул аким области.

По итогам актива М. Мурзалин обозначил конкретные задачи реализации всех положений документа в регионе.

Проведение актива – это начало широкой информационной кампании, направленной на разъяснение основных положений Послания «Рост благосостояния казахстанцев: повышение доходов и качества жизни».

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