Третий бой Головкин-Альварес: Появились новые подробности организации

Издание о боксе поделилось обстоятельствами третьего боя.

Сайт Worldboxingnews.net рассказал об обстоятельствах, при которых может состояться третий бой Геннадия Головкина (38-1-1, 34 КО) и Сауля Альвареса (50-1-2, 34 КО), сообщает Sports.kz.

«Если „Канело“ преуспеет в бою с Филдингом, то может случиться трилогия с Головкиным. Но в каком весе? В 168 фунтах, если Головкин решил прервать свое долгое выступление в 160 фунтах. Потенциально он может одержать победу в более тяжелом весе. Если Головкин примет предложение WBC, то может подраться с Чарло на „Синко де майо“, а в сентябре устроить третий бой с „Канело“ в суперсреднем весе, хотя здесь всё зависит от него самого. Третий бой Головкин — „Канело“ в следующем году мы можем увидеть на платформе Хирна DAZN», — пишет издание.

Головкин проиграл в рематче Саулю Альваресу решением большинства голосов судей. Их первый бой закончился скандальной ничьей.

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