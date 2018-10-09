Спящий клиент обокрал бар в Актау

Он взял сигареты, алкоголь, десять тысяч тенге.

В Актау разыскивают парня, совершившего кражу необычным способом в одном из городских баров, передает Zakon.kz со ссылкой на ИнАктау.

В отделе криминальной полиции УВД города Актау сообщили, что 30 сентября молодой человек подшофе наведался в один из баров в Актау. Вскоре алкоголь "накрыл" гостя и он уснул в заведении. Персонал не заметил спящего клиента, и, закрыв бар, разошелся по домам.

Проснувшись утром, молодой человек обнаружил, что в заведении он совершенно один и решил воспользоваться ситуацией. Он взял сигареты, алкоголь, десять тысяч тенге и покинул "гостеприимное заведение".

Жителей города, узнавших парня, просят обратиться по телефонам: +7 (7292) 47-48-02, 47-48-42, +7 (702) 333-70-65.

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