Для исполнения Послания главы государства правительство приняло план мероприятий

Всего Общенациональный план предусматривает 100 мероприятий по шести ключевым задачам развития государства.

На заседании правительства РК министр национальной экономики Тимур Сулейменов представил Общенационального плана мероприятий по реализации Послания Президента РК народу Казахстана, передает корреспондент Zakon.kz.

В целом, Общенациональный план предусматривает 100 мероприятий по шести ключевым задачам развития государства на предстоящий период.

«Для реализации Послания главы государства народу Казахстана от 5 октября 2018 года предусматривается ряд задач. По первой задаче - рост доходов населения - глава государства в своем послании уделил большое внимание благосостоянию казахстанцев. В числе самых важных для казахстанцев мер - это повышения размера МЗП с 1 января 2019 года в 1,5%. Для защиты доходов населения в законодательство будет внесены изменения для обеспечения прозрачности тарифообразования, использования средств потребителей коммунальных услуг. Для эффективной поддержки бизнеса будет продолжена Дорожная карта бизнеса до 2020-2025 года. Будет принята госпрограмма индустриально-иновационного развития до 2025 года», - сказал глава ведомства.

По второй задаче - улучшение качества жизни, по его словам, предусмотрены 22 мероприятия.

«В сфере образования меры будут направлены на повышение качества образования. Для стимулирования учителей и работников дошкольных организаций в 2019 году будет разработан закон «О статусе педагога». В сфере здравоохранения для повышения качества медуслуг в 2018 году в Астане будет начато строительство национального онкологического центра, оснащенного самым современным оборудованием. Для защиты населения от некачественных и опасных для здоровья и жизни товаров и услуг будет создан Комитет по контролю качества и безопасности товаров и услуг», - отметил Т. Сулейменов.

По третьей задаче - создание комфортной среды проживания предусмотрены мероприятия, направленные на улучшение жилищных условий для комфортного и безопасного проживания в любом населенном пункте страны.

«Для формирования рациональной территориальной организации страны будет принята прогнозная схема территориально-пространственного развития страны до 2030 года. Для качественной реализации прогнозной схемы в 2019 году будет принята программа развития регионов до 2025 года с указанием конкретных мероприятий проектов и объёмов финансирования. Для развития транспортной инфраструктуры и коммунального жилищного строительства будет продолжено развитие программ «Нурлы жол» и «Нурлы жер» до 2025 года», - пояснил он.

Также в целях коренного улучшения работы правоохранительных органов и обеспечения безопасности граждан будет принята Дорожная карта по модернизации органов внутренних дел, предусматривающая внедрение нового современного формата работы с населением, обеспечение системами мониторинга общественной безопасности.

«Будет продолжена дальнейшая модернизация судебной системы через внедрение современных форматов работы судов и передовых электронных сервисов, сокращение излишней судебной процедуры. В рамках четвертой задачи - государственный аппарат, ориентированный на потребности граждан - предусмотрено 19 мероприятий. Законодательно будет ускорена оптимизация и автоматизация государственных услуг, обеспечен перевод государственных услуг в электронный формат в 2019 году до 80%, а в 2020 году до 90%. В целях сокращения дистанции между государством и обществом будет разработана программа «Руководитель новой формации», предусматривающая разъяснение людям конкретных мер и результатов государственной политики. Также предусмотрено внесение изменений и дополнений в законодательство, предусматривающих усиление финансовой дисциплины и повышение эффективности использования бюджетных средств и активов государства», - сказал министр.

В рамках пятой задачи - эффективная внешняя политика - будут приняты меры по адаптации внешней политики к современным условиям и продвижению национальных интересов на принципах прагматизма.

«В рамках шестой задачи - сопричастность каждого казахстанца к процессам преобразований в стране - предусмотрено 6 мероприятий. В частности, будут внесены изменения и дополнения в программу «Рухани жаңғыру», предусматривающие новое содержание и направления. В рамках объявленного Года молодежи будет принят план мероприятий по его реализации, предусматривающий меры по поддержке всех категорий молодежи. В целях формирования и продвижения идеологии эффективного труда в сельской местности в рамках программы модернизации общественного сознания «Рухани жаңғыру» будет предусмотрен запуск спецпроекта «Ауыл-ел бесігі», - рассказал Т. Сулейменов.

Кроме того, по его данным, для усиления роли военно-патриотического воспитания в школах будет создано детско-юношеское объединение «Сарбаз».

«В целом своевременное исполнение Общенационального плана позволит обеспечить эффективную реализацию поручений, данных главой государства в Послании, направленных на улучшение благосостояния народа и заложит основу для обеспечения социально-экономической стабильности в стране», - заключил он.

Ксения Давыдова, Астана

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