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Для исполнения Послания главы государства правительство приняло план мероприятий

Всего Общенациональный план предусматривает 100 мероприятий по шести ключевым задачам развития государства.

Фото : khabar.kz9 октября 2018, 09:47

На заседании правительства РК министр национальной экономики Тимур Сулейменов представил Общенационального плана мероприятий по реализации Послания Президента РК народу Казахстана, передает корреспондент Zakon.kz.

В целом, Общенациональный план предусматривает 100 мероприятий по шести ключевым задачам развития государства на предстоящий период.

«Для реализации Послания главы государства народу Казахстана от 5 октября 2018 года предусматривается ряд задач. По первой задаче - рост доходов населения - глава государства в своем послании уделил большое внимание благосостоянию казахстанцев. В числе самых важных для казахстанцев мер - это повышения размера МЗП с 1 января 2019 года в 1,5%. Для защиты доходов населения в законодательство будет внесены изменения для обеспечения прозрачности тарифообразования, использования средств потребителей коммунальных услуг. Для эффективной поддержки бизнеса будет продолжена Дорожная карта бизнеса до 2020-2025 года. Будет принята госпрограмма индустриально-иновационного развития до 2025 года», - сказал глава ведомства.

По второй задаче - улучшение качества жизни, по его словам, предусмотрены 22 мероприятия.

«В сфере образования меры будут направлены на повышение качества образования. Для стимулирования учителей и работников дошкольных организаций в 2019 году будет разработан закон «О статусе педагога». В сфере здравоохранения для повышения качества медуслуг в 2018 году в Астане будет начато строительство национального онкологического центра, оснащенного самым современным оборудованием. Для защиты населения от некачественных и опасных для здоровья и жизни товаров и услуг будет создан Комитет по контролю качества и безопасности товаров и услуг», - отметил Т. Сулейменов.

По третьей задаче - создание комфортной среды проживания предусмотрены мероприятия, направленные на улучшение жилищных условий для комфортного и безопасного проживания в любом населенном пункте страны.

«Для формирования рациональной территориальной организации страны будет принята прогнозная схема территориально-пространственного развития страны до 2030 года. Для качественной реализации прогнозной схемы в 2019 году будет принята программа развития регионов до 2025 года с указанием конкретных мероприятий проектов и объёмов финансирования. Для развития транспортной инфраструктуры и коммунального жилищного строительства будет продолжено развитие программ «Нурлы жол» и «Нурлы жер» до 2025 года», - пояснил он.

Также в целях коренного улучшения работы правоохранительных органов и обеспечения безопасности граждан будет принята Дорожная карта по модернизации органов внутренних дел, предусматривающая внедрение нового современного формата работы с населением, обеспечение системами мониторинга общественной безопасности.

«Будет продолжена дальнейшая модернизация судебной системы через внедрение современных форматов работы судов и передовых электронных сервисов, сокращение излишней судебной процедуры. В рамках четвертой задачи - государственный аппарат, ориентированный на потребности граждан - предусмотрено 19 мероприятий. Законодательно будет ускорена оптимизация и автоматизация государственных услуг, обеспечен перевод государственных услуг в электронный формат в 2019 году до 80%, а в 2020 году до 90%. В целях сокращения дистанции между государством и обществом будет разработана программа «Руководитель новой формации», предусматривающая разъяснение людям конкретных мер и результатов государственной политики. Также предусмотрено внесение изменений и дополнений в законодательство, предусматривающих усиление финансовой дисциплины и повышение эффективности использования бюджетных средств и активов государства», - сказал министр.

В рамках пятой задачи - эффективная внешняя политика - будут приняты меры по адаптации внешней политики к современным условиям и продвижению национальных интересов на принципах прагматизма.

«В рамках шестой задачи - сопричастность каждого казахстанца к процессам преобразований в стране - предусмотрено 6 мероприятий. В частности, будут внесены изменения и дополнения в программу «Рухани жаңғыру», предусматривающие новое содержание и направления. В рамках объявленного Года молодежи будет принят план мероприятий по его реализации, предусматривающий меры по поддержке всех категорий молодежи. В целях формирования и продвижения идеологии эффективного труда в сельской местности в рамках программы модернизации общественного сознания «Рухани жаңғыру» будет предусмотрен запуск спецпроекта «Ауыл-ел бесігі», - рассказал Т. Сулейменов.

Кроме того, по его данным, для усиления роли военно-патриотического воспитания в школах будет создано детско-юношеское объединение «Сарбаз».

«В целом своевременное исполнение Общенационального плана позволит обеспечить эффективную реализацию поручений, данных главой государства в Послании, направленных на улучшение благосостояния народа и заложит основу для обеспечения социально-экономической стабильности в стране», - заключил он.

Ксения Давыдова, Астана


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