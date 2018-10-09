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Пассажир с боеприпасами задержан в аэропорту Алматы

Мужчину сняли с рейса и передали полицейским.

Фото : пресс-служба ММА9 октября 2018, 11:44

Незаконный провоз боеприпасов пресечен в международном аэропорту Алматы, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ММА.

"8 октября при досмотре пассажира, вылетающего рейсом 353 авиакомпании QazaqAir в Астану, инспектор Службы авиационной безопасности МАА обнаружил 8 боеприпасов, предназначенных для стрельбы из самозарядного полуавтоматического оружия. Последующий личный досмотр пассажира, его ручной клади и багажа иных запрещенных к перевозу на воздушном транспорте предметов, не выявил", – сообщили в пресс-службе ММА.

Указанного пассажира сняли с рейса и передали его, а также изъятые боеприпасы сотрудникам дежурной части ЛОВД в аэропорту Алматы для принятия дальнейших мер.


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