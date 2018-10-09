Вучич восхитился успехами Казахстана

Искренне надеюсь, что вы достигнете своей цели, определенной в Стратегии "Казахстан-2050" - президент Сербии.

Выступая перед представителями казахстанских и зарубежных СМИ, Глава государства поблагодарил президента Республики Сербия за его первый официальный визит в Казахстан и особо подчеркнул динамику развития сотрудничества между двумя странами, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Акорду.

Нурсултан Назарбаев остановился на соглашениях, достигнутых в результате состоявшихся сегодня переговоров.

- Наши встречи на высшем уровне свидетельствуют о заинтересованности сторон в развитии взаимных связей. Прежде всего, это – дальнейшее углубление кооперации в торгово-экономической сфере. Наши экономики взаимодополняемы, мы готовы расширить ассортимент поставляемой продукции, - сказал Президент Казахстана.

Нурсултан Назарбаев также назвал приоритетные направления для дальнейшего продвижения отношений между Казахстаном и Сербией.

- Нами поставлены новые задачи перед Межправительственной комиссией по торгово-экономическому сотрудничеству, второе заседание которой состоялось накануне. Определены приоритетные направления, это – сельское хозяйство, промышленность, строительство, транспорт, энергетика и другие сферы. Мы заинтересованы в создании инфраструктуры для ускоренной доставки грузов между Азией и Европой, - сказал Глава государства.

Президент Казахстана подчеркнул, что в настоящее время продолжаются экспертные переговоры по созданию зоны свободной торговли между ЕАЭС и Сербией.

Глава государства отметил, что в ходе переговоров также были обсуждены вопросы региональной и международной политики.

В завершение выступления Нурсултан Назарбаев выразил признательность Александру Вучичу за решение принять участие в VI Съезде лидеров мировых и традиционных религий.

В свою очередь Президент Республики Сербия поблагодарил Президента Казахстана за оказанное гостеприимство и подчеркнул конструктивный характер состоявшихся переговоров.

- Мне кажется, что в Центральной Азии нет города, который меняется и модернизируется так стремительно, как это делает Астана. Я восхищен успехами, которых достигает Казахстан благодаря Президенту Назарбаеву, его ясному видению, энергии и преданности делу. Искренне надеюсь, что вы достигнете своей цели, определенной в Стратегии "Казахстан-2050", - заявил А.Вучич.

Президент Республики Сербия отметил важность сотрудничества между двумя государствами в торгово-экономической сфере, указав на потенциал для их дальнейшего наращивания.

Кроме того, Президент Республики Сербия остановился на необходимости укрепления взаимной поддержки между двумя государствами на международном уровне.

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