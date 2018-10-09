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Жумагалиев доложил Назарбаеву об итогах инвестфорумов в Нью-Йорке и Лондоне

Для потенциальных иностранных инвесторов был проведен ряд панельных сессий.

Фото : Акорда9 октября 2018, 18:00

Нурсултан Назарбаев встретился с заместителем премьер-министра Аскаром Жумагалиевым, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Акорду.

В ходе встречи Главе государства был представлен отчет об итогах проведения инвестиционных форумов в Нью-Йорке и Лондоне.

Так, по информации А.Жумагалиева, для потенциальных иностранных инвесторов был проведен ряд панельных сессий. Тематика охватывала вопросы приватизации в Казахстане, инвестирования в отдельные сектора экономики, возрождения Великого Шелкового пути, развития транспортной логистики, а также роли инноваций в цифровизации и деятельности МФЦА.

Кроме того, заместитель премьер-министра доложил Президенту Казахстана о результатах двусторонних встреч, проведенных в рамках инвестиционных форумов.

В завершение Нурсултан Назарбаев дал ряд конкретных поручений.


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