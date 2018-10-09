Полиция Актау разыскивает девушек за танцевальный челлендж на проезжей части
Водителю выписали штраф на 12 тысяч тенге.
Полиция установила личность водителя автомобиля Daewoo Nexia, из которого на проезжую часть, пока горел "красный", выходили девушки и танцевали, установлена, сообщает Zakon.kz со ссылкой на ЛАДА.kz.
В отношении водителя стражи порядка составили протокол по части 1 статьи 593 КоАП РК - Несоблюдение правил перевозки пассажиров и грузов. Ему грозит штраф в размере пяти месячных расчетных показателей (МРП), то есть 12 025 тенге.
Героини-танцовщицы, как сообщили в ведомстве, разыскиваются. За нарушение правил дорожного движения предусмотрен штраф в размере двух МРП - 4810 тенге.
первый танец девушки исполнили на перекрестке между 5, 6, 7, 8 микрорайонами, выпрыгнув из автомобиля Daewoo Nexia, в ожидании зеленого сигнала светофора.
Второй танцевальной остановкой, пока горел "красный", стала проезжая часть перед пешеходным переходом между 11 и 14 микрорайонами.
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