Власти Карагандинской области привлекли международных специалистов для подъема туризма на Балхаше

К 2023 году долю туризма в ВВП страны необходимо увеличить до 8%.

В Карагандинской области поставили целью – в ближайшие пять лет вдвое увеличить поток туристов на Балхаш. Что нужно для этого сделать, рекомендации дадут международные специалисты, сообщает Zakon.kz.

- В Послании особое внимание уделено развитию туристической отрасли, которая признана одним из самых быстрорастущих секторов экономики. Президент поручил принять меры по развитию туризма, и в первую очередь в Прибалхашском регионе, который вошел в топ-10 туристических объектов страны. Мы привлекли международную консалтинговую компанию McKinsey&Company, которая завершает разработку мастер-плана по Балхашу, - сказал аким Карагандинской области ЕрланКошанов на заседании актива региона по обсуждению задач, поставленных Главой государства.

К 2023 году долю туризма в ВВП страны необходимо увеличить до 8%.

- Наша цель - до 2023 года только на Балхаше увеличить турпоток в два раза - до 160 тыс. человек, - отметил аким области.

Он поручил разработать мастер-планы по развитию туризма в Каркаралинском и Улытауском районах.

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