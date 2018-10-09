Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Власти Карагандинской области привлекли международных специалистов для подъема туризма на Балхаше

К 2023 году долю туризма в ВВП страны необходимо увеличить до 8%.

Фото : Отдел СМИ УВП Карагандинской области9 октября 2018, 19:11

В Карагандинской области поставили целью – в ближайшие пять лет вдвое увеличить поток туристов на Балхаш. Что нужно для этого сделать, рекомендации дадут международные специалисты, сообщает Zakon.kz.

- В Послании особое внимание уделено развитию туристической отрасли, которая признана одним из самых быстрорастущих секторов экономики. Президент поручил принять меры по развитию туризма, и в первую очередь в Прибалхашском регионе, который вошел в топ-10 туристических объектов страны. Мы привлекли международную консалтинговую компанию McKinsey&Company, которая завершает разработку мастер-плана по Балхашу, - сказал аким Карагандинской области ЕрланКошанов на заседании актива региона по обсуждению задач, поставленных Главой государства.

К 2023 году долю туризма в ВВП страны необходимо увеличить до 8%.

- Наша цель - до 2023 года только на Балхаше увеличить турпоток в два раза - до 160 тыс. человек, - отметил аким области.

Он поручил разработать мастер-планы по развитию туризма в Каркаралинском и Улытауском районах.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Реклама Правила использования материалов Контакты