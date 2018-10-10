Полиция сообщила, куда улетел Александр Кузнецов

Адвокат в суде сделала акцент на том, что Кузнецов полностью легально покинул страну официальными авиалиниями.

Суд № 2 Бостандыкского района Алматы рассмотрел представление УВД об объявлении Александра Кузнецова в межгосударственный розыск, передаёт Zakon.kz.

В суде выяснилось, что заместитель главы УВД не принёс представление об объявлении в розыск Кузнецова. В результате документ предоставила секретарь. Как пояснил зам, главу Бостандыкского района срочно вызвали в акимат.

В представлении указывается, что Кузнецов не появлялся дома практически сразу после приговора. Страну покинул воздушным транспортом 13 августа - он улетел в Стамбул Турецкими авиалиниями. Представитель УВД ответил судье, что они убедились в том, что Кузнецов с тех пор больше не пересекал границу Казахстана. Также судья отметил, что в представлении не указан факт допроса матери Кузнецова - Ирины.

Госзащитник сообщила о некоторых нестыковках в деле. Например, в деле и представлении о розыске расходятся факты установления места проживания Кузнецова. В деле указывается, что место жительства не установлено, а в представлении - наоборот, провели проверку.

Адвокат также сделала акцент на том, что Кузнецов полностью легально покинул страну официальными авиалиниями, поэтому он мог быть просто не уведомлен об отмене решения суда по замене реального срока штрафом. Доводы УВД о проверке факта возвращения Кузнецова в Казахстана юрист также назвала голословными, так как суду не были предоставлены доказательства.

В результате суд постановил отложить рассмотрение дела на 15 октября. Вызвать мать Кузнецова на допрос, а также предоставить УВД реальные доказательства того, что подсудимый действительно не вернулся в Казахстан.

9 октября стало известно, что УВД Бостандыкского района инициировало объявление Александра Кузнецова в розыск. По постановлению суда Кузнецову был назначен государственный защитник.

Ранее суд решил смягчить наказание Кузнецову, заменив неотбытый срок на штраф. Однако сторона обвинения выдвинула протест, внеся частную жалобу. Облсуд отменил ранее принятое постановление, в результате Кузнецова должны были вернуть в колонию, однако он покинул страну.

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