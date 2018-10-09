Полиция Алматы хочет объявить Александра Кузнецова в розыск

Процесс был отложен.

Районное УВД инициировало объявление Александра Кузнецова в розыск, передает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе алматинского городского суда, в суд № 2 Бостандыкского района от начальника УВД Бостандыкского района поступило представление об объявлении в розыск Аллександра Кузнецова.

"Заседание, назначенное на 8 октября 2018 года в 15.00 часов, было отложено на 10 октября 2018 года на 10.00 часов в связи с неявкой представителя РОВД Бостандыкского района. В материалах дела отсутствовала копия ордера для представления интересов осужденного А. Кузнецова", - сообщили в горсуде.

Также известно, что постановлением суда от 4 октября 2018 года Кузнецову был назначен государственный защитник.

14 июня 2018 года в Капшагайском городском суде Александр Кузнецов и его адвокат Алма Мусина ходатайствовали о замене неотбытой части наказания на более мягкий вид. Суд, выслушав осужденного, его адвоката и прокурора принял положительное решение и заменил неотбытый срок на штраф. Брат погибшего Даулет Мураткалиев заявил, что не был в курсе процесса и не согласен с таким решением суда. 12 июля стало известно, что суд восстановил срок 15 дней для обжалования постановления Капшагайского городского суда, и Мураткалиев внес частную жалобу в облсуд Алматинской области. 14 августа было вынесено Постановление об отмене Постановления горсуда Капшагая и возврате Кузнецова в колонию. Позже стало известно, что он покинул страну. Причем, как отметила адвокат Мусина, повода для объявления его в розыск сейчас нет. В Верховном суде отказали в пересмотре решения об отмене освобождения Кузнецова.

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