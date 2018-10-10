Китаец неделю не замечал, что ему гвоздем пробило череп

Рабочий на фабрике неделю ходил с пятисантиметровым гвоздем в мозгу. Мужчина не знает, как и когда он мог туда попасть.

В Китае в провинции Хубэй в мозгу местного жителя обнаружили в голове гвоздь. C неожиданной находкой мужчина проходил почти неделю. Более того, он даже не смог ответить, как мог гвоздь туда попасть , сообщает korrespondent.net.

Мужчина работает на цементной фабрике, но смотрит за данными камер наблюдения, не имея отношения к гвоздям и другим строительным материалам.

Рабочий обратился в больницу спустя неделю после того, как у него появились головные боли. Врачи с удивлением констатировали, что в череп больного вбит гвоздь длиной 48 миллиметров. При этом все анализы мужчины были в норме.

Сам китаец не имеет представления откуда у него в черепе мог появиться гвоздь. Теперь мужчину ждет операция в столице штата Ухане.

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