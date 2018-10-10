Реализацию госпрограммы "Цифровой Казахстан" обсудили в Жамбылской области

В регионе ведется системная работа по обеспечению интернетом образовательных объектов.

Сегодня в акимате Жамбылской области прошло совещание по работе офиса регионального проектного управления и реализация государственной программы "Цифровой Казахстан", сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима области.

Обсуждались проводимые мероприятия в регионе по цифровизации сферы образования, здравоохранения, культуры, обслуживания населения и иных сфер.

До сегодняшнего дня в рамках программы прошли курс обучения 182534 человек. Это полный показатель планирования на этот год. Глава области Аскар Мырзахметов подчеркнул, чтобы до конца года рассмотрели все возможные пути повышения этого показателя.

В настоящее время в регионе ведется системная работа по обеспечению интернетом образовательных объектов. В частности, в этом году показатель исполнен на 93% в этом направлении, в следующем году планируется 100% обеспечение. Но показатели Таласского, Шуского, Кордайского районов желают лучшего. Так же, в этом году 111 детские сады города Тараз, полностью автоматизированы электронной системой постановки в очередь.

В ходе встречи так же обсуждались открытия информационных центров в сельских клубах и работы по обеспечению компьютерами учреждении. Аскар Исабекович отметил, что для повышения показателей лучше своевременно реализовать соответствующие меры, не увязываясь на двух-трех годичных планах и дал конкретные поручения ответственным лицам.

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