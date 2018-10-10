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Лукашенко отверг возможность присоединения Белоруссии к России

Лидер страны напомнил, что независимости республики хотел не только её народ, но и "тогдашнее руководство России".

Фото : © РИА "Новости" / Михаил Климентьев10 октября 2018, 21:14

Президент Белоруссии Александр Лукашенко отверг возможность присоединения республики к России, назвав такие предположения просто смешными. Об этом сообщает Лайф со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.

Такое заявление Лукашенко сделал во время общения с российским послом в республике Михаилом Бабичем.

Он напомнил, что независимости республики хотел не только её народ, но и "тогдашнее руководство России".

— В XXI веке говорить… об инкорпорации, включении Беларуси в состав России просто смешно. И я ни разу от нынешнего президента России этого не слышал и прошлого, первого президента России, — сказал белорусский лидер.

Стоит добавить, что ранее Лукашенко заявлял, что Белоруссия может положиться на Россию, если что-то случится.


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