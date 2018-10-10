Лукашенко отверг возможность присоединения Белоруссии к России
Лидер страны напомнил, что независимости республики хотел не только её народ, но и "тогдашнее руководство России".
Фото : © РИА "Новости" / Михаил Климентьев10 октября 2018, 21:14
Президент Белоруссии Александр Лукашенко отверг возможность присоединения республики к России, назвав такие предположения просто смешными. Об этом сообщает Лайф со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.
Такое заявление Лукашенко сделал во время общения с российским послом в республике Михаилом Бабичем.
Он напомнил, что независимости республики хотел не только её народ, но и "тогдашнее руководство России".
— В XXI веке говорить… об инкорпорации, включении Беларуси в состав России просто смешно. И я ни разу от нынешнего президента России этого не слышал и прошлого, первого президента России, — сказал белорусский лидер.
Стоит добавить, что ранее Лукашенко заявлял, что Белоруссия может положиться на Россию, если что-то случится.
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
4941024-c9f5dbc98061ae698d6b7da21f0947a9
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...