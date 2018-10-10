Родительские комитеты предложили запретить в школах Казахстана

Опрос, который провели борцы с коррупцией, показал: 87 человек из ста хотя бы раз отдавали председателю родительского комитета до 10 тысяч тенге.

В Казахстане в рамках борьбы с коррупцией хотят запретить школьные родительские комитеты, передает Zakon.kz со ссылкой на телеканал КТК.

В ведомстве считают, что комитеты существуют только чтобы собирать деньги и создают все условия для поборов, но заявить об этом открыто никто из родителей не решается. Такие выводы были сделаны на основе анонимного опроса. Он показал, что родительские комитеты собирают деньги в школах по любому поводу.

На школьных собраниях все начинается с обсуждения оценок, а заканчивается порой решением недетских вопросов. Родители уже понимают: на такие встречи обязательно нужно брать с собой кошелек. Могут потребоваться деньги на новый линолеум, охрану или замену лампочек в классе. А переписка родителей в чатах сейчас стала одной из популярных тем для насмешек.

Вот только многие уже не видят смысла в том, чтобы сдавать деньги. Администрация школы вполне может сама закупить все необходимое. Но родительские комитеты настроены решительно: мам и пап до последнего не оставляют в покое.

Опрос, который провели борцы с коррупцией, показал: 87 человек из ста хотя бы раз отдавали председателю родительского комитета до 10 тысяч тенге. Но рассказывать открыто о поборах в школах многие родители не решились. Понятно, что все они переживают в первую очередь за судьбу своего ребенка.

Жазира Жылкышиева, руководитель департамента Агентства по делам госслужбы и противодействию коррупции г. Астаны:

- В основном сборы средств проводятся так называемыми родительскими комитетами. Проектным офисом внесено предложение в Министерство образования и науки о запрете родительских комитетов, так как их деятельность не регламентирована и создает почву для проявления бытовой коррупции.

В Министерстве образования считают, без родительских комитетов в школах никак нельзя. Говоря о поборах, чиновники поясняют, что не нужно путать одно с другим. Деньги на самом деле никто не требует. Все носит исключительно добровольный характер. Если вдруг мама пожелает сдать n-ную сумму, то для этого есть специальный счет. Он предназначен для благотворительных средств. А комитеты выполняют учебно-воспитательную миссию и являются связующим звеном между учителями, детьми и родителями.

Назира Абдрахманова, руководитель управления воспитательной работы и дополнительного образования МОН РК:

- Родители - это участники школьного процесса, обучения детей. Я родитель, я должна все-таки интересоваться и знать, жить жизнью ребенка. А через кого я буду это знать, через попечительские советы, что ли?

К слову, попечительские советы тоже действуют в каждой школе. Их основная функция – следить за тем, как учебное заведение тратит бюджетные деньги, чем кормят детей в столовых. Также они принимают участие в отборе кандидатов на пост директора школы. В антикоррупционном ведомстве считают, что этого совета вполне достаточно. И не намерены отступать от своего предложения.

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