В Байконуре сменят часовой пояс

С 21 декабря 2018 года в Кызылординской области будут введены изменения по времени.

Аким области Крымбек Кушербаев записал видеобращение, в котором сообщил, когда стрелки часов в регионе будут переведены на час назад, сообщает Zakon.kz.

С 21 декабря 2018 года в Кызылординской области будут введены изменения по времени.

"Глава государства поддержал мнение акимата о том, что наиболее оптимальным для решения географической и социально-экономической ситуации в регионе станет перенос часового пояса с пятого на четвертое. По результатам исследований Института астрофизики им. Фесенкова, ведущего научно-исследовательского института в области астрономии и астрофизики в РК, территория Кызылординской области находится на широте 59° и 68°, что является четвертым часовым поясом и составляет более одного часа в разнице от времени Астаны", - отмечается в заявлении.

Правительство Казахстана уже выдало специальное постановление. Вопрос целесообразности измерения времени был исследован с учетом мнений профильных институтов и заинтересованных госорганов, отметил глава региона. Вдобавок изменение часового пояса позволяет устранить физиологические отклонения, сказывающихся на жителях региона. Также Кушербаев прокомментировал резонанс в соцсетях, который возник после публикации планов властей города по смене часового пояса.

"Некоторые личности, зная, что этим вопросом занимается акимат области, пытались политизировать вопрос и внести раскол в соцсетях среди населения. Жители нашего региона проявили мудрость и терпение", - добавил.

В городе Байконур, который имеет особый статус юрисдикции России, но находится на территории Республики Казахстан, и в частности, Кызылординской области, с 21 декабря 2018 года также будут введены изменения по времени.

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