Кыргызстанка стала чемпионкой UFC

Валентина Шевченко первой среди женщин из стран бывшего СССР завоевала титул чемпионки UFC.

Валентина Шевченко стала чемпионкой Абсолютного бойцовского чемпионата в наилегчайшем весе, победив польскую спортсменку Джоанну Енджейчик на турнире UFC 231 в Канаде, сообщает Sputnik Кыргызстан.

Таким образом, кыргызстанка первой среди женщин из стран бывшего СССР завоевала титул чемпионки UFC. Ранее среди мужчин чемпионом стал российский боец Хабиб Нурмагомедов.

Поединок между Шевченко и Енджейчик состоялся 9 декабря, в Торонто (Канада). Он был одним из главных на турнире UFC 231.

У Валентины было явное преимущество в клинче и прошло несколько успешных тейкдаунов. Йоанне удавалось минимизировать для себя ущерб в партере и через некоторое время подниматься в стойку, но контроль поединка при этом оставался за Шевченко. В итоге все судьи отдали победу Шевченко со счетом 49-46 трижды. Валентина Шевченко стала первой чемпионкой UFC в весе до 56,7 кг.

После она дала интервью ведущему в октагоне и заявила, что счастлива завоевать чемпионский пояс именно в поединке с Енджейчик.

​"Она великолепно отнеслась к бою, что показывает ее профессионализм. Это не только моя победа, но и победа моего тренера, моей команды и всех моих болельщиков. Спасибо за поддержку! Спасибо болельщикам из родного Кыргызстана, а также тем, кто поддерживал меня в странах СНГ. Передаю привет всему Кыргызстану", — сказала Валентина.

После этого Пуля (спортивный псевдоним Шевченко) традиционно станцевала лезгинку.

Затем Валентина Шевченко поблагодарила соотечественников за поддержку. Видео со словами благодарности опубликовала старшая сестра спортсменки Антонина Шевченко. Чемпионка обратилась к болельщикам на английском, испанском, русском и кыргызском языках.

"Дорогие друзья, спасибо за вашу поддержку, за добрые слова перед боем. Хочу пожелать вам счастливого Нового года и чтобы все мечты сбывались. Чоң рахмат, Кыргызстан алга!" — сказала Валентина.

Президент КР Сооронбай Жээнбеков поздравил Валентину Шевченко с победой в UFC.

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