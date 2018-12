Кыргызстанка стала чемпионкой UFC

Валентина Шевченко стала чемпионкой Абсолютного бойцовского чемпионата в наилегчайшем весе, победив польскую спортсменку Джоанну Енджейчик на турнире UFC 231 в Канаде, сообщает Sputnik Кыргызстан.

Таким образом, кыргызстанка первой среди женщин из стран бывшего СССР завоевала титул чемпионки UFC. Ранее среди мужчин чемпионом стал российский боец Хабиб Нурмагомедов.

Imposing her will.



Takedown number 3️⃣ through 2️⃣ rounds. #UFC231 pic.twitter.com/zXdaNgLUQO