Кыргызстанка стала чемпионкой UFC
Валентина Шевченко первой среди женщин из стран бывшего СССР завоевала титул чемпионки UFC.
Валентина Шевченко стала чемпионкой Абсолютного бойцовского чемпионата в наилегчайшем весе, победив польскую спортсменку Джоанну Енджейчик на турнире UFC 231 в Канаде, сообщает Sputnik Кыргызстан.
Таким образом, кыргызстанка первой среди женщин из стран бывшего СССР завоевала титул чемпионки UFC. Ранее среди мужчин чемпионом стал российский боец Хабиб Нурмагомедов.
Imposing her will.— UFC (@ufc) 9 декабря 2018 г.
Takedown number 3️⃣ through 2️⃣ rounds. #UFC231 pic.twitter.com/zXdaNgLUQO
Поединок между Шевченко и Енджейчик состоялся 9 декабря, в Торонто (Канада). Он был одним из главных на турнире UFC 231.
У Валентины было явное преимущество в клинче и прошло несколько успешных тейкдаунов. Йоанне удавалось минимизировать для себя ущерб в партере и через некоторое время подниматься в стойку, но контроль поединка при этом оставался за Шевченко. В итоге все судьи отдали победу Шевченко со счетом 49-46 трижды. Валентина Шевченко стала первой чемпионкой UFC в весе до 56,7 кг.
O momento da entrega do cinturão peso-mosca para @BulletValentina!— UFC Brasil (@UFCBrasil) 9 декабря 2018 г.
O cinturão está em ótimas mãos! #UFC231
Tempo Real ➡️ https://t.co/OdfG2z6UR4 pic.twitter.com/KOTjXw5kdl
После она дала интервью ведущему в октагоне и заявила, что счастлива завоевать чемпионский пояс именно в поединке с Енджейчик.
"Она великолепно отнеслась к бою, что показывает ее профессионализм. Это не только моя победа, но и победа моего тренера, моей команды и всех моих болельщиков. Спасибо за поддержку! Спасибо болельщикам из родного Кыргызстана, а также тем, кто поддерживал меня в странах СНГ. Передаю привет всему Кыргызстану", — сказала Валентина.
RT if you're with 'The Bullet' ???????? @BulletValentina. #UFC231 pic.twitter.com/VT9R2H6pAP— UFC (@ufc) 9 декабря 2018 г.
После этого Пуля (спортивный псевдоним Шевченко) традиционно станцевала лезгинку.
Затем Валентина Шевченко поблагодарила соотечественников за поддержку. Видео со словами благодарности опубликовала старшая сестра спортсменки Антонина Шевченко. Чемпионка обратилась к болельщикам на английском, испанском, русском и кыргызском языках.
"Дорогие друзья, спасибо за вашу поддержку, за добрые слова перед боем. Хочу пожелать вам счастливого Нового года и чтобы все мечты сбывались. Чоң рахмат, Кыргызстан алга!" — сказала Валентина.
Президент КР Сооронбай Жээнбеков поздравил Валентину Шевченко с победой в UFC.
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