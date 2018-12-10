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Атлет из Актау выиграл Кубок Казахстана по бодибилдингу

Ранее Нурсултан Амантай стал победителем Открытого чемпионата Узбекистана по бодибилдингу и фитнесу.

Фото : Лада.kz10 декабря 2018, 08:43

Актауский бодибилдер Нурсултан Амантай стал чемпионом Кубка Казахстана. 26-летний атлет стал первым среди 10 бодибилдеров, выступавших в абсолютной весовой категории, передает Zakon.kz со ссылкой на Лада.kz.

Достойную конкуренцию, как заявил наш атлет, ему составил абсолютный чемпион Казахстана WBPF, чемпион Узбекистана Сагадат Салманов из Актобе. Нурсултан Амантай уже давно знаком с ним.

Теперь в планах Нурсултана Амантая продемонстрировать себя на чемпионате Азии, чемпионате мира и турнире «Arnold Classic». Вопрос, как подчеркнул спортсмен, заключается лишь в финансовой части.

"Я всегда готов выступать, идти до конца за свою страну, и хочу поднять как можно выше флаг Казахстана", - отметил атлет.

Открытый Кубок Казахстана по бодибилдингу и фитнесу прошел с 7 по 9 декабря в Алматы. Участниками соревнований стали 150 атлетов.

Ранее Нурсултан Амантай стал победителем Открытого чемпионата Узбекистана по бодибилдингу и фитнесу, который прошел 25 ноября в Ташкенте.Он был единственным участником из Мангистауской области. Атлет стал золотым призером в весовой категории до 100 кг.


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