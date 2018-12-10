Мужчины зарабатывают на 23% больше, чем женщины - Amnesty International

Среди глав государств и правительств лишь 17% - представительницы прекрасного пола.

К 70-летию хартии ООН о правах человека Amnesty International опубликовала свой ежегодный доклад. Особое место в нем занимает проблема дискриминации женщин в мире, передает Deutsche Welle.

49,5 процента населения земного шара составляют женщины. А между тем среди глав государств и правительств лишь 17% - представительницы прекрасного пола. Среди депутатов национальных парламентов 23% женщин. Эти цифры из нового доклада правозащитной организации Amnesty International, представленного в понедельник, 10 декабря, показывают, какой долгий путь еще предстоит пройти до настоящего равноправия полов.

"Права женщин всегда ставили ниже, чем все другие права и свободы", - говорит генеральный секретарь организации AI Куми Найду.

Он осуждает правительства, которые "дали обещание на словах, но на деле почти ничего не предпринимают для того, чтобы защитить права почти половины человечества". Правозащитная организация особенно обращает внимание на тот факт, что среди руководителей государств и правительств растет число "мачо", которые придерживаются ксенофобского и сексистского курса в политике.

Между тем возмущение женщин и их желание защитить себя растет. Куми Найду называет 2018-й годом сопротивления и протеста женщин. В своем приветственном слове он напомнил о протестах в рамках кампании #MeToo против сексуального насилия, а также митингах в борьбе за равноправие в Нигерии после нападений боевиков радикальной исламской группировки "Боко Харам". О масштабном уличном протестном движении Ni una menos в Латинской Америке.

В некоторых странах ситуация для женщин улучшилась, например, в Ирландии, где после проведения референдума было легализовано право женщин на аборт. Или в Саудовской Аравии, где с лета этого года женщинам разрешили водить автомобиль. Но отдельные успехи не должны уводить в сторону от существующей огромной проблемы - дискриминации женщин. Согласно данным Amnesty International, 40 процентов женщин детородного возраста живут в странах, где аборты наказуемы. Около 225 млн женщин не имеют доступа к современным методам контрацепции.

Другой аспект, на который обращает внимание правозащитная организация, - разница в заработке между мужчинами и женщинами составляет почти 23 процента. В 2019 году Amnesty International хочет изменить ситуацию.

"Мы должны сильнее, чем когда-либо, поддерживать женские движения, чтобы голоса женщин во всем их многообразии были услышаны, и чтобы добиться признания их прав", - сказал генеральный секретарь AI Куми Найду.

В своем 52-страничном докладе правозащитная организация анализирует ухудшившееся положение беженцев во всем мире. Согласно данным УВКБ ООН, в прошлом году было зарегистрировано 75 200 беженцев, которые поменяли место жительства. Это на 54 процента меньше, чем в 2016 году. Amnesty International не верит в эффективность миграционного пакта ООН.

Для рохинджа в Бангладеш или сомалийских детей, которые рождаются в кенианских лагерях для беженцев, для беженцев, нелегально живущих в Науру, этот документ ничего не изменит. А договор ЕС и Турции, на основании которого Стамбул решает проблему беженцев, правозащитная организация называет "точкой отсчета, чтобы отказаться от ответственности".

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