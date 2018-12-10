Нештатаная ситуация: в Алматы отключили от тепла около 50 зданий

Временное отключение теплоснабжения не повлияет на температурный режим в жилых домах и других объектах.

Порядка 50 зданий, расположенных в Бостандыкском районе Алматы, в контуре улиц Аскарова - Байкенова, на несколько часов отключены от теплоснабжения, передает Zakon.kz со ссылкой на ТОО "Алматинские тепловые сети".

"По предварительным данным, нештатная ситуация на инженерных сетях возникла в результате сбоя в работе технологического оборудования, находящегося под перекрёстком улиц Аскарова и Садыкова, на магистральном трубопроводе диаметра 500 мм. Подача тепла и горячей воды потребителям этого сектора города возобновится после завершения всех аварийных работ предположительно к 17 часам текущих суток", - сообщили в организации.

Отмечается, что временное отключение теплоснабжения не повлияет на температурный режим в жилых домах и других объектах.

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