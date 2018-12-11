Глава Туркменистана раскритиковал спорт в стране и выбил несколько страйков в боулинге

Есть все условия, чтобы готовить спортсменов мирового уровня, повышать их мастерство, но все эти возможности используются не в полной мере.

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, следуя привычке уделять утреннее время физической разминке, вместе с соратниками позанимался гимнастикой в Олимпийском городке Ашхабада, по дороге в который ознакомился с ходом строительства новых сооружений спортивного назначения рядом с Национальным институтом спорта и туризма, передает Zakon.kz со ссылкой на госинформационное агенство Туркменистана.

Общаясь с министром спорта и молодежной политики президент Бердымухамедов поднял вопрос об организации подготовки кадров в Институте спорта и туризма, отметив, что в вузе созданы все условия для плодотворной работы преподавателей, воспитания талантливых спортсменов и других специалистов этой сферы. Тем не менее, результаты, достигаемые туркменскими спортсменами на международных соревнованиях, не всегда отвечают вполне закономерным ожиданиям. Ибо туркменские штангисты так и не смогли особо отличиться на Чемпионате мира по тяжёлой атлетике в Ашхабаде. В связи с этим глава государства выразил ректору недовольство работой вуза в этом направлении, потребовав пересмотреть подходы и методы в процессе обучения.

Гурбангулы Бердымухамедов отметил, что в стране создана самая современная спортивная инфраструктура, материально-техническая база спорта укреплена и модернизирована, а спортивные сооружения готовы принять самые крупные международные соревнования. Таким образом, есть все условия, чтобы готовить спортсменов мирового уровня, повышать их мастерство, стимулировать талантливую молодёжь к достижению больших побед. Однако все эти возможности используются не в полной мере.

Пожелав собравшимся успехов в решении поставленных задач, глава государства направился к Олимпийскому городку столицы. Там он вместе со своими соратниками позанимался различными видами спорта, провёл силовую тренировку, а также посетил зал боулинг.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!