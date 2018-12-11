Онлайн-технологии ускоряют обратную связь

Выход Нацбанка в онлайн дает возможность охватить больше населения и предоставить им больше важной информации.

В наш век высоких скоростей реакция населения на новости и события в мире может быть мгновенной. В этой связи способность госорганов быть постоянно онлайн позволяет избежать многих рисков и наладить обратную связь с гражданами.

Глобальные тенденции способствуют перестройке каналов связи государства с населением на более современные. К примеру, Нацбанк РК сообщил о запуске веб-версии своего мобильного приложения "НБК Online", которое оперативно предоставляет казахстанцам новости финансового рынка и возможность ускоренно получать ответы от Нацбанка на все свои вопросы. В приложении представлены 16 тематических разделов, которые доступны и в веб-версии. Население также привыкает к новым онлайн-технологиям, поняв его выгоды. Так, за два года его существования приложение "НБК Online" в свои телефоны установило более 16 000 человек. Посредством него было направлено более 11,5 тысяч вопросов и обращений в Нацбанк Казахстана, специалисты которого предоставили все ответы и разъяснения.

Свой канал есть у Нацбанка и в популярном мессенджере Телеграмм.

"Выход Нацбанка в онлайн дает возможность, во-первых, охватить больше населения и предоставить им больше важной информации, -говорит Айгуль Абдраимова, координатор Центра финансовой грамотности "Береке". - Во-вторых, больше людей могут сами обратиться таким образом в Нацбанк для решения своих наболевших проблем. А это очень важно для населения – получить информацию, как говорится, из первых уст".

"То, что Нацбанк взял курс на открытость - это факт, не скажу, что они полностью открылись, но уже в прогрессе, это радует, - говорит Канат Нуров, президент фонда "Аспандау". – Нацбанк также открыто дискутирует с экспертами, которые представляют интересы общества, я сам был на таких встречах. И это позитивный факт".

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!