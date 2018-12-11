В ДГД Алматы напомнили о запрете на подарки госслужащим

За предоставление незаконного материального вознаграждения предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере 200 МРП для физических лиц и 700 МРП для юридических лиц.

В преддверии наступающих праздников в Департаменте госдоходов по Алматы напомнили об уголовной ответственности за подарки госслужащим, передает Zakon.kz.

"Согласно норм закона "О государственной службе Республики Казахстан" установлен запрет на дарение любых подарков вне зависимости от причины их дарения (праздничные даты, дни рождения), а также вне зависимости от вида, количества, стоимости и иных характеристик подарка (конфеты, сувениры)", - сообщили в ДГД.

Как отмечается, за предоставление незаконного материального вознаграждения предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере 200 МРП на физических лиц и 700 МРП на юридических лиц.

Как рассказали в ведомстве, с начала года Службой собственной безопасности ДГД было выявлено 5 подобных фактов.

"В связи с тем, что в предстоящее время намечается празднование государственных праздников и Нового года ДГД по г.Алматы просит налогоплательщиков ограничиться от поздравлений должностных лиц органов государственных доходов какими – либо подарками, при этом допуск лиц в органы государственных доходов будет осуществляться после проведения осмотра (пакетов, коробок) на предмет наличия подобных предметов", - говорится в сообщении.

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