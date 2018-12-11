Аким СКО поручил строго следить за ценами на социальные продукты

В районах ощущается разница на один и тот же продукт. Вчера мы проверяли торговые точки - Аксакалов.

На заседании акимата обсудили вопрос стабилизации цен на социально-значимые продовольственные товары, передает Zakon.kz.

По информации руководителя управления предпринимательства и туризма Куралай Жаровой, в этом году в целях сдерживания цен на овощную продукцию в областной стабилизационный фонд закуплено 800 тонн овощей, в том числе 500 тонн картофеля, моркови – 100 тонн, столько же лука и капусты. Кроме того, имеется законтрактованный объем картофеля - 153 тонны. По словам докладчика, розничная цена картофеля и лука составляет на прилавках торговых точек 65 тенге за кг, 77 тенге североказахстанцы отдают за килограмм моркови, по 80 тенге реализуется капуста. В стабфонд закуплено 25 тыс. литров масла подсолнечного по оптимальным ценам, 325 тенге за литр. Кроме того, продолжается реализация риса, крупы гречневой и сахара из стабфонда. Яйцо куриное реализуется по фиксированным ценам, от 165 до 185 тенге.

Аким области Кумар Аксакалов отметил, если сравнивать цены на социально-значимые товары на городских прилавках, то они практически все ниже республиканских. Чего нельзя сказать о ценах на продукты в районах. По отдельным товарам ценовая разница весьма ощутима. Глава региона подверг критике работу акимов районов и отраслевого ведомства за недостаточно качественный мониторинг.

"В районах ощущается разница на один и тот же продукт. Вчера мы проверяли торговые точки. К примеру, стоимость сахара в Петропавловске за килограмм 232 тенге, а уже в Мамлютке 260 тенге. Стоимость риса, если в районе М. Жумабаева 230-235 тенге, то в Аккайынском районе этот же самый рис 280 тенге. 50 тенге разница практически. А реализуем рис из Стабфонда по 213 тенге. Почему нет контроля?" - интересовался Кумар Аксакалов.

Кумар Аксакалов поручил представителям соответствующих органов разобраться в причине сложившейся ситуации. Аким области также считает, что контроль над ценообразованием на социально-значимые продукты должны взять на себя общественность, депутаты и партия "Нұр Отан". Кроме того, цены на продукты необходимо регулярно показывать в соцсетях и СМИ.

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