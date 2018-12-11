Крупный инвестор входит в казахстанский автопром

Общая сумма инвестиций в казахстанско-китайское предприятие составит 1,1 млрд долларов.

В Астане первый вице-премьер Аскар Мамин провел переговоры о вхождении в капитал (51% акции) крупнейшего казахстанского автопроизводителя ТОО "СарыаркаАвтоПром" транснациональной китайской государственной компании по импорту и экспорту автомобилей СМС (China National Machinery IMP. & EXP. CORP), входящей в Genertec (China General Technology Group), передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу премьер-министра РК.

Аскар Мамин отметил, что это стратегический проект для отечественного автомобилестроения, который увеличит темпы развития отрасли и экспортный потенциал для выхода на внешние рынки. Проект является важным составляющим программы "Экономического пояса Шелкового пути" и входит в перечень казахстанско-китайского сотрудничества в области индустриализации и инвестиций.

Genertec (China General Technology Group) - китайский государственный конгломерат, охватывающий области машиностроения, фармацевтики, инженерного подряда, строительства и недвижимости, а также технического консалтинга. Годовой оборот компании составляет 31 млрд долларов. Экспортный инвестиционный портфель 180 млрд долларов.

СМС (China National Machinery IMP & EXP CORP) - крупный международный проектировщик, подрядчик по оказанию услуг в управлении проектами и поставщик услуг в автомобильной отрасли, входит в состав Genertec.

В рамках развития совместного предприятия партнеры планируют довести объемы производства в отрасли до 100 тысяч единиц автомобилей и уровень локализации до 50%. Развитие автосборочного производства в г. Костанай позволит создать новые рабочие места в автомобильном производстве.

Председатель правления Genertec Лу Йимин в ходе переговоров сообщил, что в рамках совместного проекта будет значительно углублена локализация производства, расширен портфель брендов, внедрены новейшие технологии.

Будут выбраны поставщики комплектующих на территории Казахстана и ЕАЭС, будет продолжена работа по обеспечению качественного сервисного обслуживание автомобилей потребителям.

Общая сумма инвестиций в совместное предприятие составит примерно 1,1 млрд долларов. Совместно с китайским партнёром и инвестором, в рамках стратегии развития производства в 2019-2021 годах планируется выпуск автомобилей под брендом JAC, ANKAI, HOWO, HANTENG.

В церемонии подписания также приняли участие Посол КНР в РК Чжан Сяо, Министр по инвестициям и развитию Женис Касымбек, председатель правления холдинга Байтерек Айдар Арифханов, Председатель правления Банка развития Казахстана Болат Жамишев, президент Bank of China International Сун Цзиньшань.

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