В Алматы за два часа на штрафстоянку увезли 10 авто неплательщиков штрафов и алиментов

По состоянию на 11 декабря 2018 года на исполнении находится 11865 исполнительных производств, из них выполнено 61.

В Алматы Департаментами юстиции и полиции проводится оперативно-профилактическое мероприятия "Борышкер", направленное на выявление неплательщиков алиментов и штрафов, сообщает Zakon.kz.

За два часа автомобили десяти злостных уклонистов от оплаты алиментов и штрафов были водворены на штрафстоянку.

Мероприятие проводится ежеквартально. Техническую поддержку оказывает ДП Алматы - на месте можно по номеру авто узнать, числятся ли за его владельцем неоплаченные штрафы или задолженности по алиментам.

По данным Департамента юстиции города, по состоянию на 11 декабря 2018 года на исполнении находится 11865 исполнительных производств, из них выполнено 61. А также 122720 на исполнении по административным нарушениям, это на сумму 1 872 791 750, около 60 % исполнено.

В ведомстве напомнили о том, как избежать лишних трат, если штрафы уже оплачены.

"Еще раз хотим информировать граждан о том, что, если даже вы оплатили штрафы, но ваше дело было на исполнении у судебного исполнителя, вам необходимо с квитанцией об оплате обратиться к судебнику. Написать заявление о снятии ареста с движимого имущества и течении 3-х рабочих дней арест будет снят. Так же напоминаем, что своевременная оплата штрафа оградит от лишних затрат таких, как оплата услуг судебного исполнителя, (если у вас изъяли автомобиль) посуточной оплаты за штраф стоянку" - сказала официальный представитель Департамента юстиции города Алматы Батыргереева Асемгуль.

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