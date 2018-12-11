Назарбаев запустил в Алматы мусоросортировочный комплекс

Переработка мусора сегодня является очень выгодным бизнесом.

В рамках Дня индустриализации Нурсултан Назарбаев в ходе телемоста запустил мусоросортировочный комплекс мощностью 550 тысяч тонн в Алматы, а также завод по производству металлопластиковых изделий в Северо-Казахстанской области, передает корреспондент Zakon.kz.

"Очень важное производство не только для нас, но и всего мира. Переработка мусора сегодня является очень выгодным бизнесом, которым мы сейчас еще не занимаемся", - сказал Президент.

При этом глава государства выразил одобрение, что завод был построен в южной столице.

"Хорошо, что это началось в Алматы. Самый большой город, самый большой мегаполис, самые большие отходы. Этот опыт надо распространять, точно такой же надо строить в Астане и других городах", - резюмировал Назарбаев.

Как отмечалось в ходе запуска, строительство мусоросортировочного комплекса ТОО "GreenRecycle" в Алматы продолжалось в 2017-2018 годы. Мощность проекта составляет 550 тысяч тонн. Проект сможет удовлетворить внутренний поток по управлению промышленными и коммунальными отходами города. Ожидаемый социально-экономический эффект - улучшение экологического бассейна города; создание 528 новых рабочих мест; планируется производство около 50 тысяч тонн вторичного сырья.

Также дан старт работе заводу по производству металлопластиковых изделий в Северо-Казахстанской области. Его строительством занималось ТОО в 2017-2018 годы. Мощность проекта составляет 1 680 тонн изделий в месяц. Этот завод единственный в стране, где есть полный цикл переработки вторичных полимеров.

Оксана Скибан, Астана

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