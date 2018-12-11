Максат Муханов получил новую должность

Он освобожден от должности заведующего Отделом государственного контроля и организационно-территориальной работы АП РК.

Фото : inform.kz

Максат Муханов назначен заведующим Отделом социально-экономического мониторинга Администрации Президента, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Акорду. "Распоряжением главы государства Муханов Максат Нурдаулетович назначен заведующим Отделом социально-экономического мониторинга Администрации Президента Республики Казахстан, он освобожден от должности заведующего Отделом государственного контроля и организационно-территориальной работы Администрации Президента Республики Казахстан", - сказано в сообщении. Максат Муханов родился в 1967 году. Трудовой стаж: · Учитель средней школы (1991-1993); · Эксперт 1-й категории, ведущий специалист МВЭС Республики Казахстан (1993-1994); · Главный специалист, помощник министра промышленности и торговли Республики Казахстан (1994-1996); · Главный специалист, начальник отдела, заместитель начальника управления стратегии национального развития Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан (1997-1999); · Заведующий сектором, заместитель заведующего Аналитическим центром Совета безопасности Республики Казахстан (1999-2002); · Заместитель, первый заместитель генеральный директора РГП «Институт экономических исследований» Минэкономики Республики Казахстан (2002-2003); · Заведующий отделом социально-экономического анализа Администрации Президента Республики Казахстан (07.2003-01.04.2004); · Заведующий отделом социально-экономического анализа Управления экономической политики Администрации Президента Республики Казахстан (01.04.2004-24.03.2005); · Заместитель заведующего, заведующий отделом социально-экономического анализа Администрации Президента Республики Казахстан (24.03.2005-20.06.2006); · Заместитель председателя правления, корпоративный секретарь, управляющий директор акционерного общества «Фонд устойчивого развития «Қазына» (05.2006-02.2008); · Заведующий Центром стратегических разработок и анализа Администрации Президента Республики Казахстан (14.02.2008-09.2011); · Президент акционерного общества «Институт экономических исследований» при Министерстве экономического развития и торговли Республики Казахстан (09.2011-02.2016); · Главный экономист АО «Институт экономических исследований» МНЭ РК (02.2016-04.2017); · Заведующий Отделом государственного контроля и организационно-территориальной работы Администрации Президента Республики Казахстан (с 04.2017).

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