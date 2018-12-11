Назарбаев вручил премии "Алтын Сапа" и "Парыз"

Он также вручил специальную награду руководителям регионов за создание наиболее благоприятных условий для ведения бизнеса.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев 11 декабря в Астане принял участие в презентации проектов Карты индустриализации и церемонии награждения победителей премий "Парыз" и "Алтын сапа", передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Перед началом мероприятия Нурсултан Назарбаев посетил выставку, где были представлены проекты индустриализации и программы цифровизации.

В ходе телемоста, посвященного "Дню индустриализации", Главе государства было презентовано 28 новых проектов, осуществленных в рамках программы индустриально-инновационного развития.

- Сегодня мы еще раз подвели итоги индустриализации за текущий год. Поздравляю всех с запуском новых проектов, новыми специальностями и новыми доходами для населения, - сказал Президент Казахстана.

Нурсултан Назарбаев отметил, что, несмотря на сложившуюся непростую ситуацию в мире, в нашей стране продолжается осуществление структурных преобразований и институциональных реформ.

- Мы принимаем меры по диверсификации нашей экономики. Проводим масштабную работу по совершенствованию условий для ведения бизнеса, улучшению инвестиционного климата и судебной системы. В прошлом году мы дали старт Третьей модернизации страны. В текущем году я объявил о реализации "Пяти социальных инициатив". Основным лейтмотивом текущего Послания является рост благосостояния и качества жизни казахстанцев, - указал Глава государства.

Президент Казахстана подчеркнул, что на сегодняшний день перед страной стоят большие задачи по дальнейшей диверсификации, улучшению инфраструктуры и повышению производительности.

Нурсултан Назарбаев отметил ключевую роль программы индустриализации в процессе создания устойчивой и диверсифицированной экономики страны и отдельно остановился на конкретных результатах ее реализации.

- За годы индустриализации мы запустили 1250 новых предприятий, из них только в этом году запущено 100. Создано более 300 тысяч рабочих мест. Сегодня 110 стран в мире потребляют нашу продукцию. За последние годы мы начали выпускать более 500 видов изделий, ранее не производимых в Казахстане, и экспортировать порядка 50 новых видов товаров, - сказал Глава государства.

Президент Казахстана обратил внимание, что четвертая часть всех иностранных инвестиций приходится именно на обрабатывающий сектор.

Наряду с этим Нурсултан Назарбаев рассказал о проектах, осуществленных в сфере металлургии и машиностроении, инфраструктурном развитии и транспортно-логистической отрасли.

- Мы создаем максимально благоприятные условия для обеспечения высокого качества жизни наших граждан. Опережающими темпами ведется строительство жилья в рамках программы "Нұрлы жер". В прошлом году мы достигли рекордного показателя – в стране было построено и сдано в эксплуатацию более 11,2 миллионов кв. м. В этом году планируется ввести 12 миллионов кв. м жилья, или более 100 тысяч жилых единиц, - отметил Глава государства.

Президент Казахстана также остановился на процессе цифровизации различных отраслей экономики и внедрения инновационных решений в производственный процесс ряда предприятий страны.

- Технологическое перевооружение промышленности с элементами четвертой промышленной революции является важной составляющей индустриальной программы. Экономика Казахстана должна перейти на принципиально новую модель развития, обеспечивающую конкурентоспособность на мировом рынке. Необходимо в полной мере эффективно использовать и наращивать имеющийся экономический потенциал в рамках ЕАЭС и международной инициативы Китая "Один пояс, один путь", - сказал Нурсултан Назарбаев.

Глава государства подчеркнул важность тщательной проработки стратегии третьей программы индустриализации с акцентом на конкретные результаты.

- К 2025 году производительность труда должна вырасти в 1,7 раза, а экспорт продукции – в 2,3 раза. На поддержку обрабатывающей промышленности и несырьевого экспорта мной было поручено выделить дополнительно 500 миллиардов тенге. Данные средства будут направлены на расширение инструментов комплексной финансовой и нефинансовой поддержки экспортоориентированных предприятий, - указал Президент Казахстана.

Нурсултан Назарбаев отметил, что во всех сферах обрабатывающей промышленности будет осуществлен переход от отраслевых приоритетов в пользу поддержки эффективных производителей.

- Необходимо стимулировать развитие "экономики простых вещей". Нужно направить усилия на импортозамещение технологически несложных потребительских товаров. По моему поручению будет предоставлена дополнительная ликвидность в размере 600 миллиардов тенге на кредитование приоритетных проектов банками второго уровня, - сказал Глава государства.

Кроме того, Президент Казахстана акцентировал внимание на важности повышения производительности труда и укрепления частного сектора.

- Следует активизировать работу по внедрению результатов научно-технической деятельности в реальный сектор экономики. Например, в Назарбаев Университете уже открыто 120 научно-исследовательских лабораторий. Научные разработки должны ориентироваться на заказы конкретных предприятий, в которых предусматривается решение производственных задач, в том числе за счет частных инвестиций, - отметил Нурсултан Назарбаев.

Глава государства также указал на необходимость привлечения Международного финансового центра "Астана" и Международного технопарка IТ-стартапов "Астана Хаб" в процесс индустриального развития. При этом Правительству было поручено сконцентрировать свои усилия на комплексном решении вопросов диверсификации и индустриализации.

В завершение мероприятия Президент Казахстана вручил награды победителям премий "Парыз" и "Алтын сапа", а также специальную награду руководителям регионов за создание наиболее благоприятных условий для ведения бизнеса.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!