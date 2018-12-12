Интернет-конференция по жилищной ипотеке пройдет в Алматы

Руководитель Ипотечной организации "Баспана" ответит на все вопросы.

На страницах Zakon.kz пройдет интернет-конференция председателя Правления Ипотечной организации "Баспана" Кайрата Алтынбекова, посвященная ходу реализации программы ипотечного кредитования "7-20-25".

Программа осуществляется с июля 2018 года, ее оператором является акционерное общество "Баспана", которое специально было создано Национальным Банком для развития рынка ипотечного кредитования в Казахстане. В частности, "Баспана" занимается выкупом ипотечных кредитов у БВУ и привлечением для этих целей финансирования на фондовом рынке.

Кайрат Алтынбеков – специалист высокого класса в ипотечном и банковском сферах. В прошлом он занимал должности заместителя председателя правления Жилстройсбербанка, вице-президента "БТА-Ипотеки", начальника управления Банка ТуранАлем.

В ходе интернет-конференции спикер ответит на все вопросы, касающиеся жилищной ипотеки. В том числе - о новой программе ипотечного кредитования, о путях и ресурсах ее реализации, кто может в ней участвовать, каковы условия программы, риски для заемщиков, о новых возможностях приобретения жилья для каждой семьи и так далее.

Руководитель Ипотечной организации "Баспана" не раз предупреждал казахстанцев о клонах программы "7-20-25", которые никакого отношения к госпрограмме не имеют. Это всего лишь маркетинговые уловки строительных компаний и жилищных кооперативов, поэтому г-н Алтынбеков всегда призывал и призывает граждан быть бдительными и внимательно относиться к условиям различных акций по жилищной ипотеке.

Кредиты по программе "7-20-25" выдают только банки-партнёры ипотечной организации "Баспана". Заявки принимают Банк ЦентрКредит, АТФБанк, Народный банк, Цеснабанк, Bank RBK, Евразийский банк, Forte Bank. По словам Кайрата Алтынбекова, на сегодняшний день никто не предлагает такие льготные условия, как программа "7-20-25".

Об этом и другом вы можете узнать более подробно в ходе интернет-конференции, которая пройдет с 12 по 20 декабря.

Свои вопросы вы можете отправлять по ссылке: https://www.zakon.kz/faq/baspana2018.html

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