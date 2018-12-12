"Интергаз Центральная Азия" получила премию "Парыз" за вклад в сохранение экологии

Награждение премиями "Алтын Сапа" и "Парыз" прошло с участием Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в преддверии Дня Независимости.

АО "Интергаз Центральная Азия", входящая в группу компаний Национального оператора АО "КазТрансГаз", стала обладателем гран-при конкурса по социальной ответственности бизнеса "Парыз", в номинации "За вклад в экологию".

Награждение премиями "Алтын Сапа" и "Парыз" прошло с участием Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в преддверии Дня Независимости страны, во время телемоста, посвящённого Дню индустриализации. Заслуженную награду вручил премьер-министр Республики Казахстан Бакытжан Сагинтаев.

АО "Интергаз Центральная Азия" является национальным оператором газотранспортной системы Республики Казахстан. Охрана окружающей среды и реализация природоохранных программ - неотъемлемая часть в работе компании, по результатам которой наблюдается ежегодное снижение негативного воздействия на экологию.

За последние несколько лет АО "Интергаз Центральная Азия" успешно реализовала проекты, позволяющие существенно сократить выбросы загрязняющих веществ в атмосферу и выбросы парниковых газов.

Компания постоянно проводит работу по реализации мероприятий, направленных на охрану окружающей среды, которая осуществляется в соответствии с требованиями Экологического Кодекса Республики Казахстан и других законодательных и нормативных актов в области охраны окружающей среды. В АО "Интергаз центральная Азия" действует интегрированная система менеджмента окружающей среды, внедрены международные стандарты ИСО 14001 (МС ISO 14001:2004). Одной из основных целей развития газотранспортной системы страны, является "Реализация мер по обеспечению экологической безопасности при их эксплуатации".

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!