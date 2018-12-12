Каждую неделю в Казахстане будут появляться новые миллионеры

В стране запускается лотерея нового формата.

В преддверии Нового года у казахстанцев появилась возможность обогатиться. Для этого всего лишь необходимо стать участником лотерейной игры "TeleBingo" от Национального оператора лотереи "Сәтті Жұлдыз", передает Zakon.kz.

В Казахстане запускается лотерея нового формата, где можно стать не только обладателем денежного или вещего приза, но и получить звание "самого везучего жителя страны".

- Это всеми любимая игра, все ее прекрасно знают. Я очень рад, что мы запускаем современный, новейший формат. Для участников он интересен тем, что в этой игре есть SuperBingo, если в первые игры его никто не выигрывает, то он копится и разыгрывается и каждую седьмую игру, - сказал президент АО "Сәтті Жұлдыз" Александр Тен.

Игра проходит по популярному принципу "бинго", когда лототрон выбирает номерки, а игрокам нужно находить их на своих билетах и закрашивать. Всего 7 туров. ъ

Далее начинается самое интересное – розыгрыш Bingo (совпадение 15 номеров после 40 хода) и SuperBingo (15 номеров до 40 хода). Сумма SuperBingo может достигать 50 млн тенге. Призовой фонд лотереи составляет 55,5%.

Уникальность шоу "TeleBingo" заключается в том, что помимо основного розыгрыша Бинго, организаторы будут искать "Самого везучего человека" страны. Участникам конкурса предстоит пройти множество конкурсов на удачу и везение, но только один будет определен самым везучим казахстанцем в конце 2019 года и выиграет главный приз. Среди еженедельных призов бытовая техника, электроника, путешествия, крупные денежные призы, ну и конечно, автомобиль. Для того, чтобы стать участником, нужно отправить SMS с текстом "TeleBingo" на номер 5290.

Первый тираж состоится 22 декабря в 20:00 на 7 канале. Лотерейные билеты в продаже с 10 декабря.

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