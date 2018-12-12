Будущие сержанты нарабатывают командирский опыт

Полсотни курсантов Кадетского корпуса имени Шокана Уалиханова прибыли на стажировку в Десантно-штурмовые войска.

Практические занятия будущих сержантов проходят в войсковых частях в Капшагае и Сарыозеке и продлятся до конца января 2019 года, сообщает Zakon.kz.

Как считают специалисты, показывая слаженные действия по тревоге, и отличаясь разумной инициативой, будущие командиры уже проявляют себя с положительной стороны. С первых дней практической работы в войсках, они отличились организаторскими способностями в управлении подчиненным личным составом. С раннего утра и до отбоя, стажеры занимаются строевой подготовкой, обучают подчиненных навыкам владения оружием, элементам строевой подготовки, выполняют боевые стрельбы и выходят на марш-броски. За время практики они должны проявить свои лидерские качества, завоевать авторитет среди подчиненных, вникнуть в нужды личного состава и получить командирский опыт.

- В Десантно-штурмовых войсках созданы все условия для того, чтобы реализовать себя как командир, - говорит кадет Еламан Саятов. – Здесь мы знакомимся с воинской частью, проводим все виды инструктажей, изучаем должностные обязанности.

Напомним, Кадетский корпус имени Шокана Уалиханова является основным центром подготовки профессиональных сержантов, которые проходят службу в Вооруженных Силах РК и других силовых структурах. Всего за годы независимости в его станах подготовлено более 2800 сержантов-профессионалов.

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