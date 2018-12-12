Жетысу - крупнейший в стране производитель сельскохозяйственной продукции

Наряду с этим за последние 20 лет получен рекордный урожай кукурузы.

В Алматинской области в этом году получен рекордный урожай 440 тон сладкого корня. Средняя урожайность с одного гектара составила 400 центнеров. Об этом том на пресс- конференции в Службе центральных коммуникаций сообщил аким области Амандык Баталов, передает Zakon.kz.

Стоит отметить, модернизирован Коксуский сахарный завод, что позволило в разы увеличить его производительность, а также восстановлен Аксуский сахзавод.

- На достигнутом мы не останавливаемся. Уже ведутся переговоры с инвесторами для запуска еще двух заводов. Тогда селькхозникам не придется преодолевать большое расстояние, чтобы сдать свеклу, - подчеркнул Амандык Баталов.

Наряду с этим за последние 20 лет получен рекордный урожай кукурузы – больше пятиста тысяч тонн. После модернизации Жаркентского крахмало-паточного завода увеличилась мощность производства от десяти тысяч тонн до свыше ста тонн. Усовершенствована линия по глубокой переработке зерна кукурузы в крахмал, с применением современного оборудования и высоких технологий, а также создан цикл безотходной переработки и выпускаются около тридцати видов продукции.

Большое внимание уделяется и садоводству, особенно в этом в году начали развивать выращивания яблок. Возрождается былая слава картофельной житницы . По словам Амандыка Баталова, в свою очередь в Райымбекском районе имеются все условия для увеличения производства картофеля. На развитие этой культуры из областного бюджета выделяются немало денег. На эти средства созданы два сервисно-заготовительных центра, оснащенные современной сельхозтехникой.

Не остается в стороне и животноводство. Поголовье скота в среднем выросло на 3, 7 %. В общем, наблюдается тенденция увеличения поголовья всех видов скота. Действует более девяноста откормочных площадок, а также ведется строительство пяти мясокомбинатов , среди которых всемирно известные компании как "Империя фуд", "Бауман" и "Inalca". Активно ведется и строительство молочно-товарных ферм. Подчеркнем, в области уже имеются полностью роботизированные фермы.

- Мы делаем все возможное для реализации поставленных задач Елбасы в сфере развития АПК. Ведь это одна из ведущих отрасли региона. Государство всячески поддерживает селькхозников. В своем ежегодном Послании "Рост благосостояния казахстанцев: повышение доходов и качества жизни" Президент страны Нурсултан Назарбаев особо подчеркнул роль агропромышленного комплекса, - сказал Амандык Баталов

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