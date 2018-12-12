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В Алматинской области откроют 100 новых объектов бизнеса

В этом году мы брали обязательство открыть 100 новых объектов разной мощности. Из них открыто больше половины - Баталов.

Фото : ysia.ru12 декабря 2018, 14:25

В малом и среднем бизнесе сегодня работает каждый четвертый житель Алматинской области. Ими производится почти треть валового регионального продукта, объем налоговых поступлений увеличился в 1,5 раза. Об этом том на пресс- конференции в Службе центральных коммуникаций сообщил аким области Амандык Баталов, передает Zakon.kz.

- В этом году мы брали обязательство открыть 100 новых объектов разной мощности. Из них открыто больше половины. За счет чего трудоустроены почти две тысячи человек. Государство оказывает большую поддержку предпринимателям и создает все условия для успешного ведения бизнеса, - отметил Амандык Баталов.

В рамках Дорожной карты бизнеса поддержку получили свыше 200 предпринимателей и продление программы до 2025 года очень обрадовало их. Кроме того, по программе продуктивной занятости на постоянно основе выдаются микрокредиты для открытия своего дела.


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