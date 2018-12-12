В Алматинской области 30 тысячам работников поднимут зарплату

Зарплата сотрудников бюджетных организаций также вырастет на 5%.

В рамках реализации Послания Главы государства со всеми предприятиями Алматинской области проведена работа по повышению заработной платы низкооплачиваемым работникам. Об этом том на пресс- конференции в Службе центральных коммуникаций сообщил аким области Амандык Баталов, передает Zakon.kz.

Уже более 14 тысяч работодателей выразили готовность повысить заработную плату 32 тысяч работникам.

Зарплата сотрудников бюджетных организаций также вырастет на 5%.

- Работы ведутся и дальше, мы переговариваем со всеми бизнесменами. К слову с начала года в области создано около тридцати тыс. рабочих мест, уровень безработицы снизился, - сказал Амандык Баталов.

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