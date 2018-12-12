Количество туристов на озеро Алаколь увеличится до двух миллионов
Планируются реконструкция взлетно-посадочной полосы, берегоукрепительные работы, а также строительство сетей водоснабжения и канализации.
Фото : grandville.kz12 декабря 2018, 15:24
Алматинская область обладает большим потенциалом в сфере туризма. Об этом том на пресс- конференции в Службе центральных коммуникаций сообщил аким области Амандык Баталов, передает Zakon.kz.
- Главное событие летного сезона, стало то, что озеро Алаколь посетили около миллиона туристов. Это стало возможным благодаря целенаправленному развитию побережья с обеспечением транспортной доступности и зонами отдыха, не уступающим зарубежным аналогам. А главным гостем стал сам Нурсултан Назарбаев. В ходе своего приезда Елбасы дал конкретные поручения по дальнейшему развитию побережья озера, и туризма в целом. Выполняя их, мы увеличим количество туристов до двух миллионов, - говорит Амандык Баталов.
Так, планируются реконструкция взлетно-посадочной полосы, берегоукрепительные работы, а также строительство сетей водоснабжения и канализации. Ремонтируют дороги до всех туристических мест региона. А также создаются все условия для полноценного отдыха туристов.
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
4949790-d7cb7377b79cfb3c8494c2b111001624
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...