Жетісудың жеті кереметі: Семь музеев под открытом небом появятся в Алматинской области

2018 год для области был плодотворным в сфере молодежной политики. Успешно реализован целый ряд проектов.

В рамках программы "Рухани Жангыру" предусмотрено реализация больше триста проектов в Алматинской области. Об этом сообщил аким области Амандык Баталов на пресс- конференции в Службе центральных коммуникаций, передает Zakon.kz.

Каждый из них несет в себе культурно-духовное наследие. Активно реализуется программа " Туган Жер". Меценаты строят различные социально важные объекты.

2018 год для области был плодотворным в сфере молодежной политики. Успешно реализован целый ряд проектов.

В рамках реализации статьи "Семь граней Великой степи"планируется реализовать ряд проектов: создание музеев под открытым небом "Жетісудың жеті кереметі" сейчас ведутся раскопки на семи объектах и в области в скором времени будут семь таких музеев ,организация соревновании по национальным видам конного спорта "Жетісудың жеті өнері"и проведение туристического фестиваля "Цветение яблони Сиверса".

В целях исследования зарубежных архивов с древнейших времен до наших дней планируется экспедиция "Арабские, тюркские и персидские источники о Жетысу" совместно с институтом востоковедения им. Сулейменова и Казахским Национальным университетом им.Аль-Фараби. Запланировано к реализации более 50-ти проектов.

В социальных сетях будет организована серия вайн-инфо/квестов и челленджей на тему "Өлкетану".

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